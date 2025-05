Full Rewind Festival 2025: NAILBOMB als Headliner bestätigt

Auf dem alten Acker in Roitzschjora findet dieses Jahr wieder das Full Rewind Festival statt. Nun wurde NAILBOMB als Headliner bestätigt.



Die Festivalmacher sagen dazu: "Lange gab es keine News mehr, doch endlich haben wir wieder was zu vermelden. Und das hat es in sich. Die Sensation ist perfekt, eine Legende kehrt zurück und das auf unser aller geliebten Acker.

Damals 1995 hatten sie ihren einzigen Liveauftritt auf dem einzigartigen Dynamo Open Air in Eindhoven/Holland und dann haben sie sich schon wieder aufgelöst - bis letztes Jahr. Und jetzt Jahrzehnte später kehren NAILBOMB um Frontmonster Max Cavalera auf die Bühnen nach Europa zurück und wollen Euch als Headliner des Full Rewind den Schädel wegblasen. Es ist uns eine besondere Ehre, Euch diese Band im 2. Jahr unserer Rückkehr präsentieren zu dürfen. Verpasst nicht diesen besonderen Gig, denn man weiß nie, wie lange es dieses Projekt noch gibt, bei dem Mitglieder so namhafter Bands wie SOULFLY. SEPULTURA, FEAR FACTORY, DEAD KENNEDYS, FRONT LINE ASSEMBLY und BIOHAZARD schon mitgewirkt haben."



Das Festival findet vom 31.07. bis 02.08.2025 auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt. Die Tickets dafür sind über die Festivalhomepage erhältlich.



Bisher sind folgende Bands bestätigt:1349

AGNOSTIC FRONT

ANNISOKAY ANGELMAKER ATTILA (Ersatz für DEVILDRIVER)

AUGUST BURNS RED

BACKFIRE (Ersatz für BLOODCLOT)

BENEDICTION

CALLEJON

CHAOSEUM

DEEZ NUTS

EKTOMORF

FALSE REALITY

HYPOCRISY

KATAKLYSM

KNORKATOR

KRISIUN

LOIKAEMIE

MACHINE HEAD

MANOS

MINISTRY

NASTY

NILE

PERKELE

RISE OF THE NORTHSTAR

RYKER’S

THE BROWNING

THE REAL MCKENZIE

THROWN

WALLS OF JERICHO

