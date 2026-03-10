Die Crew des Iron Doghead mfc hat für das diesjährige "United Force"-Festival nun die dritte Band bekannt gegeben. Mit DECIPHER wurde ein griechisches Black/Death-Metal-Schwergewicht verpflichtet. Das Trio aus Athen wird am 20.03.2026 sein zweites Studioalbum "θελημα" veröffentlichen und dem Publikum sicher einige der neuen Tracks präsentieren.

Neben den bisher bekannten Bands SOUL GRINDER und FOR VICTORY fügt sich diese Neuankündigung nahtlos in das bisherige Billing ein.



Das "United Force"-Festival findet am 07.11.2026 in Osterode am Harz statt.

