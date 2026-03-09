ROCK FOR PEOPLE 2026 kündigt weitere Bands an
Das ROCK FOR PEOPLE Festival hat weitere 30 Bands bekannt gegeben, die vom 10. bis 14. Juni 2026 beim 31. Festival im Park 360 in Hradec Králové (Tschechien) auftreten werden.
Neben dem bereits angekündigten hochkarätigen Line-up mit GORILLAZ, LIMP BIZKIT, BRING ME THE HORIZON, HALSEY und IRON MAIDEN können sich die Besuchenden unter anderem auf die neu angekündigte amerikanische Pop-Punk-Band ALL TIME LOW, die britischen Indie-Rocker BABYSHAMBLES um Pete Doherty, den charismatischen Singer-Songwriter BARNES COURTNEY, das Drum-n-Bass-Produzentenduo DELTA HEAVY und viele andere freuen. Das aktuelle Line-up umfasst nun über 130 angekündigte Acts.
Die Organisatoren des ROCK FOR PEOPLE weisen darauf hin, dass die Tickets für das Festival fast ausverkauft sind und nur noch wenige Tickets erhältlich sind. Die Vier- und Fünftagestickets sind zu 90 % ausverkauft, derzeit sind nur noch 100 COMFY+ Tickets und 30 VIP-Tickets verfügbar.
Tribünenplätze, um die Konzerte von der Hauptbühne bequem und mit bester Sicht zu genießen, sind für jeden Tag des Festivals verfügbar, aber für den besonderen IRON MAIDEN-Tag sind nur noch wenige Plätze übrig. Alle Tickets können auf der Website von ROCK FOR PEOPLE gekauft werden.
Die neuen Bands auf einen Blick:
ALL TIME LOW, ANY YOUNG MECHANIC, BABYSHAMBLES, BARNS COURTNEY, DEKI ALEM, DELTA HEAVY, DESTROY BOYS, ETTA MARCUS, GRADE 2, HIGH VIS, HOLYWATR, CHERRYHOLT, I KILLED THE, PROM QUEEN, KEO, LIONHEART, LUNARSEA, MIDRIFT, MOUTH CULTURE, OVERGROWN, OVERPASS, PRIVATE SCHOOL, RADIO FREE ALICE, SLEEP THEORY, SPILL TAB, SVDDEN DEATH, THE FUNERAL PORTRAIT, THE MOLOTOVS, THE PRETTY WILD, TRASH BOAT, TX2
