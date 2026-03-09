Das LOCAL CORE FESTIVAL 2026 präsentiert sein Line-Up

Wer auf laute Musik "Made in Germany" steht und gerne neue Bands entdeckt, ist auf dem LOCAL CORE FESTIVAL gut aufgehoben.

Am 5. September haben in der Markthalle in Hamburg wieder 7 Bands die Möglichkeit, sich auf der gleichen Bühne zu beweisen, die ansonsten ihre Idole bespielen. Das Line-Up ist dabei eine bunte Mischung aus Bands, die bereits im Vorprogramm von größeren Acts spielen, und kleineren Bands, die bisher nur absoluten Szenekennern ein Begriff sind.

Mit dabei sind in diesem Jahr: MAELFØY, DAGGER THREAT, HEADGEAR, BAD BLOOD EXHAUST, PROTOVIBE, LUTHER und WINDSHAPED.

Wie immer ist das Festival eine großartige Chance, auf einen Schlag viele aufstrebende Bands kennenzulernen. Tickets gibt es ab sofort hier.