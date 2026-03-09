ALISSA WHITE-GLUZ' Band hat einen Namen

Nachdem Alissa White-Gluz kürzlich die Mitglieder ihrer eigenen Band vostellte (wir berichteten hier), enthüllte das Trio am gestrigen Weltfrauentag nun auch endlich den Namen der Gruppierung; BLUE MEDUSA.

Noch ist nicht angekändigt, wann es erste Musik zu hören geben wird, da Alissa aber bereits bei einer handvoll Festivals in den USA auf dem Line-Up steht, sollte es sich hierbei auch nur um eine Frage der Zeit handeln.