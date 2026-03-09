GRAILKNIGHTS covert ABBA
GRAILKNIGHTS veröffentlicht eine Power-Metal-Version des ABBA-Klassikers 'Super Trouper'. Der war der Album-Bonustrack vom Album "Forever", das letzten Oktober via Reigning Phoenix Music erschienen ist.
Count Cranium (GItarre, Gesang) kommentiert:
"Mit 'Super Trouper' zollen wir einer der größten Pop-Hymnen aller Zeiten Tribut auf Superhero Metal Art!. Wir haben diesen ABBA-Klassiker aus der Disco geholt und in eine kraftvolle Metalversion verwandelt, die Melodie und Wiedererkennungswert bewahrt, aber mit schweren Riffs, epischer Energie und augenzwinkerndem Heldenpathos neu interpretiert. Ein Cover, das Brücken schlägt zwischen Genres, Tanzfläche und Moshpit."
https://www.youtube.com/watch?v=j2Eu4kVq63I
