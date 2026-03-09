Das BURNING PANTS Festival 2026

Unter dem Motto "Lasst die Jogginghosen brennen!" findet vom 03.-05. Juli 2026 in Hude (Oldenburg) in Niedersachsen auch dieses Jahr wieder das BURNING PANTS Festival statt.

Dabei ist das Motto Programm, denn beim Musik-Festival für die BDSM-, Fetisch und Sexpositive-Szene stehen Jogginghosen bei der Outfitwahl der Besuchenden wohl eher unten auf der Liste. Neben zwei Bühnen mit 23 Bands bietet das Festivalprogramm auch von Donnerstag bis Sonntag vier Partys im angrenzenden Swingerclub.

Dass es sich trotzdem um ein ernstzunehmendes Metal-Festival handelt, zeigt das Line-Up, welches mit STAHLMANN, HÄMATOM, DIARY OF DREAMS, RAUHBEIN und LACRIMAS PROFUNDERE hochkarätige Headliner aufbieten kann.

Alle weiteren Infos und Tickets findet man über die Homepage des Festivals.