Neues von THE WARNING

Die drei Schwestern aus Monterrey, Mexiko, haben einen neuen Song für uns. Mit 'Kerosene' zeigt THE WARNING die härtere Seite der Band. Der zeitliche Zusammenhang zu den aktuellen Bezinpreisen ist dabei aber eher zufällig.

Im Juli spielt THE WARNING eine Show in Deutschland, Infos dazu findet ihr hier.

THE WARNING - 'Kerosene'

https://www.youtube.com/watch?v=xGRH6MvX2Oo