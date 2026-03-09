Gewinnspiel: INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES live - seid dabei!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion verlosen wir heute:

2x 2 Gästelistenplätze für die "Mutation Phase"-Tour 2026 von INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES!

Eine Co-Headliner-Tour, die sich gewaschen hat! Support kommt von den litauischen Modern-Metallern BLACK SPIKES!

Im Detail geht es um den deutschsprachigen Raum.

07.04.2026  DE  Essen, Turock

08.04.2026  DE  Weinheim, Cafe Central

16.04.2026  CH  Zürich, Dynamo Saal

17.04.2026  DE  Lindau, Club Vaudeville

18.04.2026  DE  München, Backstage Halle

20.04.2026  AT  Wien, Szene

23.04.2026  DE  Hamburg, Bahnhof Pauli

Ihr wollt dabei sein und euch einmal ordentlich von INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES durch den Fleischwolf drehen lassen?

Kein Problem, schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen, und sagt uns, in welcher Stadt ihr dabei sein möchtet!

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!