Gewinnspiel: INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES live - seid dabei!
Kommentieren
Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!
Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion verlosen wir heute:
2x 2 Gästelistenplätze für die "Mutation Phase"-Tour 2026 von INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES!
Eine Co-Headliner-Tour, die sich gewaschen hat! Support kommt von den litauischen Modern-Metallern BLACK SPIKES!
Im Detail geht es um den deutschsprachigen Raum.
07.04.2026 DE Essen, Turock
08.04.2026 DE Weinheim, Cafe Central
16.04.2026 CH Zürich, Dynamo Saal
17.04.2026 DE Lindau, Club Vaudeville
18.04.2026 DE München, Backstage Halle
20.04.2026 AT Wien, Szene
23.04.2026 DE Hamburg, Bahnhof Pauli
Ihr wollt dabei sein und euch einmal ordentlich von INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES durch den Fleischwolf drehen lassen?
Kein Problem, schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen, und sagt uns, in welcher Stadt ihr dabei sein möchtet!
Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.
Wir wünschen euch viel Glück!
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- gewinnspiel oktober promotion infected rain butcher babies
0 Kommentare