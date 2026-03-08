SYSTEM OF A DOWN auf Stadion-Tournee
Über zwanzig Jahre sind seit "Hypnotize" vergangen. Ob es je wieder ein komplettes Stuioalbum geben wird? Daran glaubt wahrscheinlich niemand mehr so recht. Und doch: Wenn sich die Herren alle Jubeljahre für eine Tour zusammenfinden, ist es ein Erlebnis, das eingefleischte Fans nicht verpassen wollen. Wie zu erwarten sind die Tickets bis auf die Option Warteliste bereits weg das Exemplar für eine der beiden Deutschland-Shows hängt bei euch wahrscheinlich längst an der Pinnwand.
Tourdaten 2026 (Europa)
29. Juni Stockholm, Strawberry Arena
02. Juli Paris, Stade de France
06. Juli Mailand, Ippodromo Snai La Maura
08. Juli Berlin, Olympiastadion
10. Juli Düsseldorf, Open Air Park
13./15. Juli London, Tottenham Hotspur Stadium
18. Juli Warschau, PGE Narodowy
