SYSTEM OF A DOWN auf Stadion-Tournee

Über zwanzig Jahre sind seit "Hypnotize" vergangen. Ob es je wieder ein komplettes Stuioalbum geben wird? Daran glaubt wahrscheinlich niemand mehr so recht. Und doch: Wenn sich die Herren alle Jubeljahre für eine Tour zusammenfinden, ist es ein Erlebnis, das eingefleischte Fans nicht verpassen wollen. Wie zu erwarten sind die Tickets bis auf die Option Warteliste bereits weg  das Exemplar für eine der beiden Deutschland-Shows hängt bei euch wahrscheinlich längst an der Pinnwand.



Tourdaten 2026 (Europa)

29. Juni  Stockholm, Strawberry Arena

02. Juli  Paris, Stade de France

06. Juli  Mailand, Ippodromo Snai La Maura

08. Juli  Berlin, Olympiastadion

10. Juli  Düsseldorf, Open Air Park

13./15. Juli  London, Tottenham Hotspur Stadium

18. Juli  Warschau, PGE Narodowy



