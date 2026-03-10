MALUM mit neuem Album "From the Voids"
Das norwegische Black-Metal-Quartett MALUM wird am 27.03.2026 sein zweites Studioalbum "From the Voids" veröffentlichen. Drei Jahre nach dem Debüt "In Nauseam" kommt die neue Scheibe mit sechs Songs aus dem hohen Norden und zeigt sich vorab mit dem Appetizer 'In Gloom II' auf YouTube.
"From the Voids" Trackliste:
01. Stare into Darkness
02. Ignorance Made Bliss
03. In Gloom II
04. Deranged And Depraved
05. Hollow
06. From The Voids
In Gloom II
https://www.youtube.com/watch?v=VxwGzoMlzTU
