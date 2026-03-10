Melancholischer Dark Rock aus Portland.

HOAXED ist eine Dark-Rock-Band aus Portland, Oregon die sich während der COVID-19 Pandemie gründete. Initiatoren waren dabei Sängerin und Gitarristin Kat Keo sowie Schlagzeugerin Kim Coffel. Als Duo veröffentlichten die beiden Damen dann 2022 das Debütalbum "Two Shadows". Anschließend holte man sich die Bassistin und Sängerin April Dimmick ins Boot, die seit drei Jahren das Line-Up vervollständigt. Mit dem zweiten Werk "Death Knocks" erscheint jetzt das Debüt als Trio.



Musikalisch bewegt man sich im Gebiet des Dark Rock, der mit Einflüssen aus dem Heavy Metal aufgelockert wird. Der Gesang wird meistens von Kat Keo übernommen, die eine sehr klare, melancholische und verträumte Art zu singen hat. April Dimmick übernimmt meistens den Backgroundgesang, sie hat eine tiefere Stimme als Keo und ist auch für die vereinzelten rauen Schreie zuständig.



Die beiden Stimmen der Sängerinnen ergänzen sich dabei sehr gut und nehmen einen mit ihren fast schon hypnotischen Gesang gefangen. Einige der schönen Gesangsmelodien bleiben gerne im Gedächtnis. Leider kann ich das Gleiche nicht auch über die Instrumentierung sagen, denn hier nehmen sich die Damen, aus meiner Sicht, ein wenig zu sehr zurück. So manches Mal wirkt es so, als wollte die Band lediglich den Gesang atmosphärisch untermalen. So gibt es, im Gegensatz zur gesanglichen Leistung, nur wenige instrumentale Stellen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind.



Für mich ist "Death Knocks" ein durchaus gut produziertes zweites Album mit einigen schönen Gesangsmelodien und auch guten Songs, das mich aber über die gesamte Länge nicht vollkommen überzeugen kann. Dennoch möchte ich der Band nicht das Potential absprechen, dass HOAXED in Zukunft durchaus noch auch die ein oder andere Großtat produzieren könnte. Für den Moment ist reicht es hierfür aber noch nicht ganz.