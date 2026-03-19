UWE LULIS PROCJECT: Neuer Song 'Emerald In The Dark' veröffentlicht

Das UWE LULIS PROJECT, welches 2020 während der Coronazeit entstand, hat heute den Song 'Emerald In The Dark' veröffentlicht. Es ist der erste Track vom Debütalbum "Analog", welches am 29.05.2026 via Uwesen Records erscheinen wird.



Gitarrist Uwe Lulis nutzte damals die Phase, um sich wieder vollständig seinen eigenen Songs zu widmen. Nach seinem Ausstieg bei ACCEPT im Jahr 2025 rückte das Projekt endgültig in den Fokus.



Gemeinsam mit Erdmann Görg (Gesang), Cord Kunze (Bass) und Katharina "Knattadrum" Kunnert (Drums/Piano) formierte sich eine Band. Der Albumname ist dabei ein bewusstes Statement: Anspruchsvollen Rock ins 21. Jahrhundert zu transportieren und analog produziert. Keine KI, echte Drums, echte Performance.



Ein besonderes Highlight des Albums ist der Song 'Faust', entstanden in Zusammenarbeit mit ASP und getragen von einer langjährigen Freundschaft zu Uwe Lulis. ASP übernimmt auf dem Titel den Part des Mephistopheles und liefert sich im Duett mit Erdmann Görg eine gesangliche Auseinandersetzung, basierend auf Goethes Faust (Studierzimmerszene).



Live-Auftritte in Clubs und auf Festivals sind für den Herbst 2026 geplant. Parallel arbeitet die Band bereits an neuem Material.



Das Debütwerk erscheint als CD, Vinyl, MC und digital und kann bereits vorbestellt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=kLOWXbhDsyQ