DAVE MUSTAINE - Neues Buch erscheint im September

MEGADETH-Frontmann Dave Mustaine meldet sich mit einer neuen Biografie zurück: "In My Darkest Hour" erscheint am 8. September (englische Ausgabe via Da Capo Print/Grand Central Publishing). Darin spricht er über seinen Kampf gegen Krebs und die Zeit, in der alles auf der Kippe stand. Das Buch entstand erneut in Zusammenarbeit mit Joe Layden, The New York Times-Journalist und Co-Autor seiner ersten Biografie "Mustaine: A Heavy Metal Memoir".

Quelle: Da Capo Print/Grand Central Publishing Redakteur: Stephan Lenze Tags: dave mustaine in my darkest hour book da capo print grand central publishing