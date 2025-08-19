UNPUNISHED: Neues Video

Heute ging der Videoclip zu 'Shattered In Disarray' der kanadischen Metalcore-Band UNPUNISHED online, einer Nummer der EP "Echoes Of History", die für den 5. September angekündigt ist.







https://www.youtube.com/watch?v=Yr5pD6tPuas

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: unpunished echoes of history shattered in disarray