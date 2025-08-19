SUMMER BREEZE 2026: Bereits 20000 Tickets verkauft!

Nur wenige Tage nach dem Ende des 20025er Festivals und damit kurz nach Beginn des Vorverkaufs stehen wir bereits bei über 20000 verkauften Eintrittskarten für das SUMMER BREEZE 2026, das vom 12. bis 15. August 2026 in Dinkelsbühl stattfinden wird. Noch gibt es die Tickets ab 199 Euro im SBOA-Ticketshop!

Hier sind die bislang bekannt gegebenen Bands: 200 STAB WOUNDS, ALCEST, ALESTORM, AMORPHIS, ARCH ENEMY, BETONTOD, BRAINSTORM, BROTHERS OF METAL, CABAL, CRYPTOPSY, DARTAGNAN, DEAFHEAVEN, DEICIDE, DER WEG EINER FREIHEIT, EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, FROM FALL TO SPRING, FUTURE PALACE, GROZA, HAGGEFUGG, HELLOWEEN, ILLDISPOSED, IN FLAMES, KIM DRACULA, LAMB OF GOD, LUNA KILLS, MANNTRA, MIRACLE OF SOUND, MISERY INDEX, MITTEL ALTA, MUNICIPAL WASTE, MUSHROOMHEAD, NANOWAR OF STEEL, NORTHLANE, ORBITCULTURE, OUR PROMISE, PALEFACE SWISS, PARASITE INC., SAOR, SOEN, TBS, TEN56., TERROR, TESTAMENT, THE GHOST INSIDE, TROLLFEST, UNPROCESSED, VERSENGOLD.