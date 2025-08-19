FEUERSCHWANZ besingt Samweis Gamdschie

Am 22. Juli 2025 veröffentlich FEUERSCHWANZ über Napalm Records das neue Studioalbum "Knightclub". Mit der neuen Single 'Sam The Brave' begibt sich die Band nach Mittelerde und widmet den Song einem stillen Helden: Samweis Gamdschie, treuer Begleiter des Ringträgers Frodo Beutlin.



FEUERSCHWANZ über 'Sam The Brave':

"Mit 'Sam The Brave' zollen wir dem wahren Helden aus Lord of the Rings unseren Tribut - nicht dem großen Krieger, sondern dem treuen Freund, der das Licht trägt, wenn alles dunkel scheint. Dieser Song ist unser musikalisches Denkmal für Loyalität, Mut und die Kraft der Freundschaft."



https://www.youtube.com/watch?v=_gCDLmPIgk8

