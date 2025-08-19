BIFFY CLYRO: Singles, Album, Tour

Die schottischen Rocker von BIFFY CLYRO veröffentlichen am 25. September ihr mittlerweile elftes Studioalbum "Futique", das wie zuletzt bei Warner Records erscheint.

Zwei Songs wurden bereits ausgekoppelt und lassen einen weiteren Hochkaräter erwarten:

'A Little Love'

'Hunting Season'

Auf Tour kommt das sympathische Trio natürlich ebenfalls:

31. Januar 2026: Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf

12. Februar 2026: Zenith, München

13. Februar 2026: Stadthalle, Offenbach

16. Februar 2026: Max-Schmeling-Halle, Berlin

18. Februar 2026: Sporthalle, Hamburg