BIFFY CLYRO: Singles, Album, Tour
Die schottischen Rocker von BIFFY CLYRO veröffentlichen am 25. September ihr mittlerweile elftes Studioalbum "Futique", das wie zuletzt bei Warner Records erscheint.
Zwei Songs wurden bereits ausgekoppelt und lassen einen weiteren Hochkaräter erwarten:
'A Little Love'
'Hunting Season'
Auf Tour kommt das sympathische Trio natürlich ebenfalls:
31. Januar 2026: Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf
12. Februar 2026: Zenith, München
13. Februar 2026: Stadthalle, Offenbach
16. Februar 2026: Max-Schmeling-Halle, Berlin
18. Februar 2026: Sporthalle, Hamburg
Quelle:
- Warner Music
Redakteur:
- Peter Kubaschk
Tags:
- biffy clyro simon neil futique a little love hunting season
