ETHEREAL WOUND gibt Debüt
Kommentieren
19.08.2025 | 18:25
Aus Portugal kommt eine neue Welle Atmospheric Black/Death Metal auf uns zu, da ETHEREAL WOUND für den 29.08.2025 sein Debüt angekündigt hat. Nach den beiden EP's "Eclipse | Advent" und "Trauma | Divine", beide 2024 veröffentlicht, ist es nun Zeit den ersten Langspieler zu zeigen. Mit "Defile | Demise" will das Duo aus Evora jetzt den nächsten Schritt in der Bandgeschichte gehen.
Aus Portugal kommt eine neue Welle Atmospheric Black/Death Metal auf uns zu, da ETHEREAL WOUND für den 29.08.2025 sein Debüt angekündigt hat. Nach den beiden EP's "Eclipse | Advent" und "Trauma | Divine", beide 2024 veröffentlicht, ist es nun Zeit den ersten Langspieler zu zeigen. Mit "Defile | Demise" will das Duo aus Evora jetzt den nächsten Schritt in der Bandgeschichte gehen.
"Defile | Demise" Trackliste:
1. Lust
2. Cursed
3. Vile
4. Defiled
5. Broken
6. Lost
- Quelle:
- ETHEREAL WOUND Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- ethereal wound defile demise
0 Kommentare