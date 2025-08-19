ETHEREAL WOUND gibt Debüt

Aus Portugal kommt eine neue Welle Atmospheric Black/Death Metal auf uns zu, da ETHEREAL WOUND für den 29.08.2025 sein Debüt angekündigt hat. Nach den beiden EP's "Eclipse | Advent" und "Trauma | Divine", beide 2024 veröffentlicht, ist es nun Zeit den ersten Langspieler zu zeigen. Mit "Defile | Demise" will das Duo aus Evora jetzt den nächsten Schritt in der Bandgeschichte gehen.







"Defile | Demise" Trackliste:





1. Lust

2. Cursed

3. Vile

4. Defiled

5. Broken

6. Lost

