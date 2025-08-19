EVOKEN ist wieder da
19.08.2025 | 11:02
Nach sieben Jahren Funkstille kehren die US-amerikanischen Funeral Doom Deather EVOKEN mit Album Numero sieben auf die Bildfläche zurück. Via Profound Lore Records veröffentlicht die Band aus New Jersey am 17. Oktober ihr neues Machwerk, welches auf den Titel "Mendacium" hört.
Gestern wurde mit 'Matins' ein erster Vorab-Song hochgeladen
Matins
https://www.youtube.com/watch?v=pUMwYnk1vnM
