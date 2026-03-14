UNCHAINED HORIZON und der Sensenmann

Gestern, also am Freitag den 13. März 2026, ist das neue Album "The Guardian's Call" von UNCHAINED HORIZON erschienen. Zum Song 'Grim Reaper' gibt es jetzt ein passendes, sehr cooles Musik-Video!



" 'Grim Reaper' erzählt die Geschichte eines Mannes, der von Angst, Albträumen und dem Schatten des Todes heimgesucht wird. Gefangen zwischen Realität und Albtraum."



Wer UNCHAINED HORIZON live erleben möchte, hat momentan noch drei Möglichkeiten:



21.03.2026 Metal Kohl Party, Rothenburg Godensholt

18.04.2026 Metal Madness, Kulturmühle Berne (w/NORTHERION)

12.06.2026 Klosterbeben - Rock am Waldstadion, Hude



Weitere Infos findet ihr hier.



Grim Reaper







https://www.youtube.com/watch?v=kjKIPjLsnG0



CDs könnt ihr auf der Bandcamp-Seite erwerben.

Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: unchained horizon the guardians call grim reaper tourdaten 2026