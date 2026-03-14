MOTÖRHEAD: Phil Campbell gestorben

Sehr traurige Nachrichten erreichen uns heute: Wie seine Band PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS mitteilt, starb der britische Gitarrist letzte Nacht, nachdem er sich einer komplizierten Operation unterziehen musste und sich seither in Intensivpflege befand.

"Phil war ein hingebungsvoller Ehemann, ein wunderbarer Vater und ein stolzer und liebender Großvater, liebevoll 'Bampi' genannt. Er wurde von allen, die ihn kannten, sehr geliebt und wird schmerzlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und die Erinnerungen an ihn werden für immer bleiben."

Die Familie bittet darum, die Privatspäre zu wahren.

Ruhe in Frieden, Phil.