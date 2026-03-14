THE GEMS mit neuem Album auf Tour
Gestern erschien mit "Year Of The Snake" das zweite Album von THE GEMS, natürlich darf eine Tour durch die deutschen Hallen da nicht fehlen. Auf der "Slithering Through Europe 2026"-Tour werden die schwedischen Hardrockerinnen von KING ZEBRA supportet.
21.03.2026 Lingen (DE) Alter Schlachthof
22.03.2026 Köln (DE) Helios 37
24.03.2026 Hannover (DE) Lux
25.03.2026 Aschaffenburg (DE) Colos‑Saal
27.03.2026 Oberentfelden (CH) Böröm Pöm Pöm
29.03.2026 München (DE) Backstage
30.03.2026 Nürnberg (DE) Hirsch
31.03.2026 Dresden (DE) HD Die Rock & Metal Bar
01.04.2026 Berlin (DE) Frannz Club
02.04.2026 Hamburg (DE) Knust
Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Eventim
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Andre Schnittker
- Tags:
- the gems tour hard rock napalm records king zebra
