AYREON: Clip zum Livealbum

Am 22. Mai soll "30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time", das nächste Livealbum von AYREON, herauskommen. Als Vorgeschmack wurde soeben ein Liveclip zu 'Everybody Dies' veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=UZv7GnvLaZU

Quelle: Mascot Label Group Redakteur: Stefan Kayser Tags: ayreon 30th anniversary - an amazing flight through time everybody dies