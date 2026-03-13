AYREON: Clip zum Livealbum
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13.03.2026 | 22:59
Am 22. Mai soll "30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time", das nächste Livealbum von AYREON, herauskommen. Als Vorgeschmack wurde soeben ein Liveclip zu 'Everybody Dies' veröffentlicht.
Am 22. Mai soll "30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time", das nächste Livealbum von AYREON, herauskommen. Als Vorgeschmack wurde soeben ein Liveclip zu 'Everybody Dies' veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=UZv7GnvLaZU
- Quelle:
- Mascot Label Group
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- ayreon 30th anniversary - an amazing flight through time everybody dies
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