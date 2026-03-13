ALL THEM WITCHES greift sich den Sommer

Die Band aus Nashville wird am 29.05.2026 das neue Album "House Of Mirrors" dem Sommer 2026 voransetzen und damit viele Tische und Konzerthallen mit ihrem eigenwilligen Psychedelic Rock unterhalten und Thema sein. Da kann man sich sicher sein.

Heute erschien das erste Lebenszeichen davon: 'Starting Line' - wie treffend als Titel.

Zudem steht eine Tour auch durch Europa an.