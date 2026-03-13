ALKHEMIA mit neuem Album

Mit "Häxen" schlägt das französische Black-Metal-Projekt ALKHEMIA das nächste Kapitel der Bandgeschichte auf. Das zweite Album, nach dem Debüt "Abraxas" (2024), ist seit heute veröffentlicht und auch in voller Länge bei YouTube zu finden.







"Häxen" Trackliste:





01. Zeitgeist

02. Excressence

03. Hissing Ratz

04. Prekonition

05. Stars and Frozen Faces

06. Nonsense

07. Remnants





Alkhemia - Häxen (Full Album Premiere)







https://www.youtube.com/watch?v=K9jYoZgiOnk

Quelle: ALKHEMIA Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: alkhemia häxen