ALKHEMIA mit neuem Album
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Mit "Häxen" schlägt das französische Black-Metal-Projekt ALKHEMIA das nächste Kapitel der Bandgeschichte auf. Das zweite Album, nach dem Debüt "Abraxas" (2024), ist seit heute veröffentlicht und auch in voller Länge bei YouTube zu finden.
"Häxen" Trackliste:
01. Zeitgeist
02. Excressence
03. Hissing Ratz
04. Prekonition
05. Stars and Frozen Faces
06. Nonsense
07. Remnants
Alkhemia - Häxen (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=K9jYoZgiOnk
- Quelle:
- ALKHEMIA Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- alkhemia häxen
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