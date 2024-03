Alle guten Dinge sind drei, haben sich wohl die Veranstalter Bottom Row gedacht und kurzer Hand "The Hard Circle" ins Leben gerufen.

Neben dem bisherigen "Knock Out Festival" in Karlsruhe, kam im letzten Jahr schon das "Rock Out Festival" in Augsburg dazu.

Für 2024 hat man mit dem sog. "Pott Out Festival" in Bochum ein weiteres Festival am Start.

Heute wurden die ersten Bands für das diesjährige Line-Up genannt.

Bislang sind folgende Bands dabei:

GAMMA RAY

H.E.A.T.

DYNAZTY

07.12.24 Pott Out Festival - Bochum - Ruhrcongress

13.12.24 Rock Out Festival - Augsburg - Schwabenhalle

14.12.24 Knock Out Festival - Karlsruhe - Schwarzwaldhalle

Es sollen noch ein Headliner und zwei weitere hochkarätige Bands folgen. Wir sind gespannt!

