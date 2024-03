ANGRA - im Hier und Jetzt

Der Track 'Here In The Now' stammt vom Album "Cycles Of Pain", das am 3. November 2023 erschienen ist. Der Clip beinhaltet u.a. in Curitiba gefilmte Szenen, die in der Ópera de Arame und im Teatro Cleon Jaques entstanden, während auch Sängerin Vanessa Moreno darin zu sehen ist, die bereits Teil der Albumversion des Stücks war.



Here In The Now, feat. Vanessa Moreno







https://www.youtube.com/watch?v=D4ZIjQsOUZ8

