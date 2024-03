MARKO HIETALA und TARJA - zurückgelassen auf dem Mars

Zwei Ikonen im Duett - auf einer Reise durch Raum und Zeit. Gemeinsam mit MARKO HIETALA und TARJA erleben wir mit 'Left On Mars' eine Geschichte über Liebe und Sehnsucht.



Marko Hietala über den Song:

"Ein Liebeslied an meine Frau, das am Ende zwei alte Freunde zusammenführt. Auch wenn der Song selbst ein Reinfall wäre, würde ich mich über das Ergebnis sehr freuen!"



Nun, ich denke, da braucht der gute Marko keine Bedenken zu haben, das Ergebnis kann sich hören und sehen lassen!



Left On Mars, feat. Tarja Turunen







https://www.youtube.com/watch?v=1TgQOj3rwzE

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: marko hietala tarja turunen left on mars