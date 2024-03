Neuigkeiten von THE WARNING

Das neue Album "Keep Me Fed" von THE WARNING erscheint am 28. JUni 2024. Als Appetithappen gibt es mit 'Hell You Call A Dream' und 'Qué Más Quieres' gleich zwei neue Singles.



Außerdem kommen die Damen für drei Konzerte während ihrer Europatournee nach Deutschland und sind auch in Wacken zu finden:



13.04.2024 - München, Technikum (ausverkauft)

16.04.2024 - Berlin, Metropol (hochverlegt)

17.04.2024 - Köln, Kantine (ausverkauft)

31.07. - 03.08.2024 - Wacken, Wacken Open Air



Hell You Call A Dream







https://www.youtube.com/watch?v=Q6_hEscMgaQ





Qué Más Quieres







https://www.youtube.com/watch?v=6URDnobxrtA

