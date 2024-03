Das ROCKHARZ 2024 wartet mit sechs weiteren Bands auf!

Eigentlich war das Billing zum diesjährigen Rock Harz schon abgeschlossen, aber die Veranstalter haben eine weitere Überraschung bereit: mit AVATARIUM, DYNAZTY, LEAGUE OF DISTORTION, MASSIVE WAGONS, NANOWAR OF STEEL und VAN CANTO gesellen sich sechs weitere Bands zum bereits sehr vielfältigen Line-Up.



Alle, die ein Ticket für das ausverkaufte Festival bekommen haben, können sich also über noch mehr Bandvielfalt freuen.



Das Line-Up des 31. ROCKHARZ vom 03. bis zum 06. Juli 2024 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz ist damit komplett und liest sich – in alphabetischer Reihenfolge – wie folgt:

ALESTORM, AMARANTHE, AMORPHIS, AVATARIUM, BENEDICTION, BROTHERS OF METAL, BRUCE DICKINSON ("THE MANDRAKE PROJECT" Exclusive Festival Show Germany 2024), BULLET, CALLEJON, COPPELIUS, D'ARTAGNAN, DEFECTS, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOMINUM, DRACONIAN, DYING FETUS, DYNAZTY, FAUN, GUTALAX, HAMMERFALL, HAMMERKING, HATEBREED, HELDMASCHINE, HYPOCRISY, JUDAS PRIEST, KÄRBHOLZ, KANONENFIEBER, KISSIN' DYNAMITE, KNIFE, KREATOR, LEAGUE OF DISTORTION, LORDI, MAMMOTH WVH, MASSIVE WAGONS, MYSTIC PROPHECY, NAKKEKNAEKKER, NANOWAR OF STEEL, NESTOR, NYKTOPHOBIA, OOMPH!, ORDEN OGAN, PAIN, PARASITE INC., POWER PALADIN, RAGE, SCHANDMAUL, SOILWORK, SPIDERGAWD, STORMSEEKER, SUICIDAL TENDENCIES, THE HALO EFFECT, THE NIGHT ETERNAL, THE O'REILLYS AND THE PADDYHATS, UNEARTH, UNLEASH THE ARCHERS, VAN CANTO, VARG, VOGELFREY.

Quelle: cmm GmbH Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rockharz 2024 lineup