TV-Tipp: THE DOORS bei Arte

An diesem Freitag, dem 15. März sind die DOORS das Thema bei Arte. Los geht es um 2145 Uhr mit der Dokumentation "THE DOORS: When You're Strange" (USA 2009), die man auch bis zum 29. April online beim Sender anschauen kann.



Anschließend widmet sich die Serie "Classic Albums" dem DOORS-Scheibe "Morrison Hotel" von 1970. Weitere Informationen und ein Trailer sind auf der Website von Arte zur Verfügung.

Quelle: https://www.arte.tv/de Redakteur: Stefan Kayser Tags: doors when youre strange morrison hotel classic albums tv fernsehen arte