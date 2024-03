TONNERRE: Neuer Song 'La danse du feu'

TONNERRE ist eine kanadische Band, die in der Provinz Quebec beheimatet ist und sich dem Hardrock verschrieben hat. Am 12.04.2024 erscheint via Cruz Del Sur Music das Debütalbum mit dem Namen "La nuit sauvage".



Aus den Werk wurde jetzt die zweite Single 'La danse du feu' veröffentlicht. Vor gut einem Monat erschien das erste Stück mit dem Titel 'Les enfants de la nuit'.



Die Tracklist liest sich so:

01. La nuit sauvage

02. Le grand corbeau

03. La brunante

04. Ceux qui sommeillent

05. La danse du feu

06. Les enfants de la nuit

07. L'esprit de la forêt

08. Les flambeaux du ciel

09. Mouches à feu

10. L'auror



Das Album kann bereits im Labelshop vorbestellt werden.

