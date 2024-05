TV-Tipp: WHO-Doku und -Konzert bei Arte

An diesem Freitag, dem 3. Mai sendet Arte ab 2205 Uhr die Dokumentation "THE WHO - Die explosive Geschichte einer Band" (F 2021), die bis zum 15. August ebenfalls auf der Website von Arte angesehen werden kann.



Danach geht es ab 2300 Uhr mit Ausschnitten aus dem Konzertfilm "THE WHO - Live In Hyde Park" weiter. Auch dieser Beitrag ist online beim Sender bis zum 31. Juli verfügbar.

Quelle: https://www.arte.tv/de Redakteur: Stefan Kayser Tags: the who die explosive geschichte einer band live in hyde park tv fernsehen arte