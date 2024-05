Wir präsentieren das GAS GÄBA!-Festival 2024

Es geht in die dritte Runde und die Metalfans der Stahlwerke Weihungstal werden am 21. September 2024 in der Turnhalle Steinberg im Alb-Donau-Kreis, 15 km südlich von Ulm, wieder zum zünftigen Headbangen und Klönen einladen, mit Getränken und Speisen zu fanfreundlichen Preisen. Das Billing ist vielfältig und verspricht einfach eine Menge Spaß:

TYRANT (D)

STALLION

MISSION IN BLACK

DEADLY SILENCE

WITCHHUNTER

Tickets kosten 32 Euro und sind beim veranstaltenden Verein selbst zu erwerben.