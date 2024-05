THUNDEROR: Tourdaten und Single

Das kanadische Metaltrio THUNDEROR ist im Mai mit der italienischen Band TYTUS auf Europatournee:



01.05 I-Natz-Schabs - Putzer Bikerfest

02.05 Stuttgart - Schwarzer Keiler

03.05 B-Bilzen - South of Heaven

04.05 Gladbeck Metal Bash Open Air

05.05 NL-Breda – Sound Dog

06.05 Hamburg - Logo

07.05 Berlin – Reset Club

08.05 Leipzig - Black Label

09.05 Lichtenfels - Paunchy Cats

10.05 Wien - Escape

11.05 SL-Maribor - Gustaf Pekarna

12.05 I-Caneva - Meskio Bar



Außerdem erscheint am 3. Mai die neue, digitale Single 'Get 'en Counted', deren Videoclip heute online ging.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: thunderor get en counted tourdaten 2024 tytus