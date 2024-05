NESTOR erzählt von Caroline

Am 31. Mai 2024 veröffentlicht NESTOR via Napalm Records das "Teenage Rebel". Heute erzählt uns die Band etwas über 'Caroline', die nächste Auskopplung aus dem Album.



NESTOR über 'Caroline':

"In 'Caroline' geht es um die bewegende Geschichte einer jungen Liebe und all die Zeit, die seitdem vergangen ist. Das Video spielt in einem alten Zug aus den 50er Jahren, der eine innere Reise in die Vergangenheit symbolisiert."



Caroline







https://www.youtube.com/watch?v=63Qz-S1D5gk

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nestor teenage rebel caroline