SERJ TANKIAN kündigt neue Single an

Normalerweise würde ich ja warten, bis das Stück auch tatsächlich verfügbar ist, aber ich finde, bei Serj kann man mal eine Ausnahme machen, weil der Sänger von SYSTEM OF A DOWN, die wir kürzlich erst genau unter die Lupe genommen haben, einfach so umwerfend originell ist. Aber ganz ohne Musik müssen wir nicht sein, immerhin gibt es bereits einen Teaser zu 'A.F.Day':

Heftig und interessant. Im Herbst soll dann eine EP mit dem Titel "Foundations" folgen.