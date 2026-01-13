TV-Tipp: Arte erinnert an DAVID BOWIE
Vor zehn Jahren starb David Bowie. Am diesem Freitag, dem 16. Januar erinnert Arte an den britischen Rockmusiker mit zwei Beiträgen. Zunächst läuft ab 2145 Uhr die Dokumentation "Bowie - Der letzte Akt" (GB 2026). Bis zum 15. April kann sie auch online beim Sender angesehen werden.
Anschließend wird ab 2320 Uhr "Tribute To David Bowie - Heroes Never Die" gezeigt. Verschiedene Musiker covern Stücke des Geehrten in diesem Beitrag. Er ist sogar bis zum 14. Februar 2027 auf der Website von Arte verfügbar.
Arte
Stefan Kayser
david bowie der letzte akt tribute to david bowie heroes never die tv fernsehen arte
