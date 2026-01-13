ALICE COOPER: Zwei Konzerte in Deutschland 2026
Der 77-jährige Schockrocker und lebende Legende ALICE COOPER ist für seine spektakulären Konzerte bekannt und auch im hohen Alter immer noch einen Besuch wert. Auch für 2026 hat er, neben Auftritten in Las Vegas einige Konzerte in Europa angekündigt.
Am 02.07.2026 tritt ALICE COOPER beim Rockharz Festival in Ballenstedt auf. Ausserdem kann man ihn am 09.07.2026 im Gelsenkirchener Amphitheater erleben. Die Auftritte in Österreich finden am 03.07.2026 auf dem Clam Rock Festival 2026 in Eisenstadt und am 04.07.2026 auf dem Lovely Days Festival 2026 statt. In der Schweiz wird es ebenfalls ein Konzert geben, dieses findet am 07.07.26 in Dübendorf in THE HALL statt.
Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufstellen.
Die Tourdaten in der Übersicht:
18.-20.06. ESP-Gasteiz, Azkena Rock Festival
21.06.BE-Dessel, Graspop Metal Meeting
24.-27.06. DK-Kopenhagen, Copenhell Festival
24.-27.06. N-Oslo, Tons of Rock
27.06. SWE-Rättvik, Dalhalla
30.06. CZ-Pilsen, Logspeed Aréna
02.07. Ballenstedt, Rockharz Festival
03.07. AT-Klam, Clam Rock Festival
04.07. AT-Eisenstadt, Lovely Days
07.07. CH-Dübendorf, THE HALL
08.07. LU-Esch-sur-alzette, Rockhal
09.07. Gelsenkirchen, Amphitheater
12.07. IT-Provincia Di Vincenza, AMA Music Festival
2 KommentareRene Juffernholz
14.01.2026 | 16:33
Habe ich ergänzt, danke für den Hinweis.black_zed
14.01.2026 | 09:12
Das ist aber nicht korrekt, Alice Cooper spielt am 02.07.26 auch auf dem Rock Harz-Festival...