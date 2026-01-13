ALICE COOPER: Zwei Konzerte in Deutschland 2026

Der 77-jährige Schockrocker und lebende Legende ALICE COOPER ist für seine spektakulären Konzerte bekannt und auch im hohen Alter immer noch einen Besuch wert. Auch für 2026 hat er, neben Auftritten in Las Vegas einige Konzerte in Europa angekündigt.

Am 02.07.2026 tritt ALICE COOPER beim Rockharz Festival in Ballenstedt auf. Ausserdem kann man ihn am 09.07.2026 im Gelsenkirchener Amphitheater erleben. Die Auftritte in Österreich finden am 03.07.2026 auf dem Clam Rock Festival 2026 in Eisenstadt und am 04.07.2026 auf dem Lovely Days Festival 2026 statt. In der Schweiz wird es ebenfalls ein Konzert geben, dieses findet am 07.07.26 in Dübendorf in THE HALL statt.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufstellen.

Die Tourdaten in der Übersicht:

18.-20.06. ESP-Gasteiz, Azkena Rock Festival

21.06.BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

24.-27.06. DK-Kopenhagen, Copenhell Festival

24.-27.06. N-Oslo, Tons of Rock

27.06. SWE-Rättvik, Dalhalla

30.06. CZ-Pilsen, Logspeed Aréna

02.07. Ballenstedt, Rockharz Festival

03.07. AT-Klam, Clam Rock Festival

04.07. AT-Eisenstadt, Lovely Days

07.07. CH-Dübendorf, THE HALL

08.07. LU-Esch-sur-alzette, Rockhal

09.07. Gelsenkirchen, Amphitheater

12.07. IT-Provincia Di Vincenza, AMA Music Festival