SOEN fühlt sich nicht gleichgültig

Lange dauert es nicht mehr, bis SOEN am 16.01.2026 mit "Reliance" sein neues Album via Silver Linings veröffentlicht. Um entsprechend gewappnet zu sein, hat die Band die mittlerweile vierte Single 'Indifferent' ausgekoppelt, die dieses Mal wesentlich ruhiger und introvertierter herüberkommt. Die Band hat folgendes zu erzählen: 'Indifferent handelt davon, wie Abhängigkeit sich in Abwesenheit verwandelt. Von dem stillen Schock, zu begreifen, dass die Person, auf die man sich stützt, emotional nicht mehr da ist, erklärt Sänger und Frontmann Joel Ekelöf. Getragen vom großartigen Atlantis String Quartet lässt der Song Spannung und Zurückhaltung lauter sprechen als Wut. Verbindung bedeutet Risiko  aber es ist den Versuch wert, ergänzt Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez. Dazu gibt es ein schickes Video. Viel Spaß damit! Indifferent https://www.youtube.com/watch?v=EtZzzZNhQ9o

Quelle: SOEN Facebook Redakteur: Kevin Hunger Tags: soen reliance neues album indifferent