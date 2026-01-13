In Flammen Open Air 2026: Neue Bandbestätigungen
Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet im diesem Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.
Für die Sause wurden in den letzten Tagen und Wochen folgende Bands bestätigt:
DRUDENSANG (D)
SINTAGE (D)
SKANNERS (IT)
GRAVE (SWE)
GANGRENA GASOSA (BRA)
FRANK BLACKFIRE (D)
ILLDISPOSED (DK)
ORDER (NOR)
THRON (CH)
BEHEADED (MT)
SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH (AT)
NUNSLAUGHTER (US)
Bereits bestätigt waren:
MANOS (D)
HATE (PL)
ASPHYX (NL)
TSYTSKA (UA)
TEMORA (CZ)
MACABRE (US)
SOJOURNER
REMINA (NZL)
Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.
