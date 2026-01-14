Neues Album von BLACK LABEL SOCIETY

BLACK LABEL SOCIETY hat für den 27. März 2026 den Release des ersten neuen Albums seit 2021 angekündigt. "Engines Of Demolition" soll unter anderem Zakk Wyldes bisher persönlichste Ballade enthalten - 'Ozzy's Song'.

Die komplette Tracklist findet ihr in dieser News unter dem Video der soeben veröffentlichten Single 'Name In Blood'.

BLACK LABEL SOCIETY - 'Name In Blood'

https://www.youtube.com/watch?v=u4C0g5gFr1Y

Tracklist "Engines Of Destruction"

1. Name In Blood

2. Gatherer of Souls

3. The Hand of Tomorrows Grave

4. Better Days & Wiser Times

5. Broken and Blind

6. The Gallows

7. Above & Below

8. Back To Me

9. Lord Humungus

10. Pedal To The Floor

11. Broken Pieces

12. The Stranger

13. Ozzys Song