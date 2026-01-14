Neues Album von BLACK LABEL SOCIETY
Kommentieren
BLACK LABEL SOCIETY hat für den 27. März 2026 den Release des ersten neuen Albums seit 2021 angekündigt. "Engines Of Demolition" soll unter anderem Zakk Wyldes bisher persönlichste Ballade enthalten - 'Ozzy's Song'.
Die komplette Tracklist findet ihr in dieser News unter dem Video der soeben veröffentlichten Single 'Name In Blood'.
BLACK LABEL SOCIETY - 'Name In Blood'
https://www.youtube.com/watch?v=u4C0g5gFr1Y
Tracklist "Engines Of Destruction"
1. Name In Blood
2. Gatherer of Souls
3. The Hand of Tomorrows Grave
4. Better Days & Wiser Times
5. Broken and Blind
6. The Gallows
7. Above & Below
8. Back To Me
9. Lord Humungus
10. Pedal To The Floor
11. Broken Pieces
12. The Stranger
13. Ozzys Song
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- black label society engines of destruction name in blood zakk wylde
0 Kommentare