ARCHSPIRE präsentiert den 'Limb Of Leviticus'!
Die kanadischen Tech-Deather ARCHSPIRE werden wie berichtet am 10.04.2026 das neue Album "Too Fast To Die" veröffentlichen. Nach der ersten Single 'Carrion Ladder' gibt es mit 'Limb Of Leviticus' den nächsten Vorgeschmack:
https://www.youtube.com/watch?v=dZxHtS0Ffb0
Die Tracklist von "Too Fast To Die" liest sich wie folgt:
1. Liminal Cypher
2. Red Goliath
3. Carrion Ladder
4. Anomalous Descent
5. The Vessel
6. Limb Of Leviticus
7. Deadbolt The Backward
8. Too Fast To Die
