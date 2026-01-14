LORD OF THE LOST ohne Bassist

LORD OF THE LOST gibt bekannt, dass Bassist Klaas vorerst nicht an den kommenden Touraktivitäten teilnehmen wird. Der Schritt erfolgt einvernehmlich, damit er sich vollständig auf seine mentale Gesundheit konzentrieren kann.

Über die Dauer der Auszeit oder eine mögliche Rückkehr ist noch keine Entscheidung gefallen.

Die anstehenden Tourneen in den USA, Kanada und Australien werden ohne Live-Bass umgesetzt, weitere Lösungen für spätere Shows sind offen. Die Band steht weiterhin in engem Kontakt mit Klaas und unterstützt ihn auf diesem Weg.

