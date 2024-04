TUNGSTEN: erste Single vom neuen Album

Vom neuen TUNGSTEN-Studioalbum "The Grand Inferno", das noch in diesem Jahr via Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht wird, gibt es heute mit 'Walborg', wie angekündigt, eine erste Single-Auskopplung.



Sänger Mike Andersson erläutert:

"Die Textidee zur bezaubernden Musik, die Karl geschrieben hat, kam von ganz allein. Am 30. April wird in Schweden und Finnland ein Fest namens "Valborg", das anderorts auch als "Walpurgisnacht" bekannt ist, gefeiert. Dieses beruht auf einer uralten Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht, als die Leute große Lagerfeuer entfachten, um den Winter quasi zu verbrennen und den Frühling willkommen zu heißen. Das Stück handelt also von jenen Feierlichkeiten, besitzt aber dennoch eine individuelle Note."



Walborg







https://www.youtube.com/watch?v=sw9da9gIAAQ

Quelle: Reigning Phoenix Music