APOCALYPTICA und die Unvergessenen

Am 7. Juni 2024 erscheint "Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2" der finnischen Cellomänner. Mit dem Video zu 'The Unforgiven II' gibt es eine weitere Single-Auskopplung vom neuen Album.



Die Band kommentiert:

"Die Auswahl der Songs für "Plays Metallica Vol. 2" war wahrscheinlich eine der schwierigsten Entscheidungen, die wir in unserer gesamten Karriere treffen mussten. Wir wollten ein Gleichgewicht zwischen dem, was wir tun, und dem, was neu ist. Zurück zu den Wurzeln, aber auch zeigen, wie wir uns als Cello-Metal-Band entwickelt und weiterentwickelt haben!

The Unforgiven II hat so schöne Melodien und der Text ist auch großartig - also MUSSTEN wir einfach unsere eigene Version davon machen!"



The Unforgiven II







https://www.youtube.com/watch?v=-5OGVn8bkbA

