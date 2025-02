TUNGSTEN: Live-Video von der SABATON Cruise 2024

Auch 2024 fand wieder die SABATON-Cruise statt, außer mit TUNGSTEN noch mit BOURBON BOYS, TEMPERANCE, XION und HULKOFF. Und natürlich mit SABATON.



Den Auftritt von TUNGSTEN gibt es jetzt als Video zu sehen. Das neueste Album der Band "The Grand Inferno" erschien via Reigning Phoenix Music (RPM) im November 2024.



TUNGSTEN - Live At Sabaton Cruise







https://www.youtube.com/watch?v=11tgcs2k70E



