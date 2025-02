SUMMER BREEZE 2025: Hurra, hurra, die App ist da!

Ach, was bin ich für ein Poet, was? Wie, den kanntet ihr schon? Okay, okay, bleiben wir bei den Fakten: Die App für das SBOA 2025 ist im Google Playstore oder Apple App Store verfügbar. Ich habe sie gerade heruntergeladen und stöbere parallel ein bisschen, die Bandliste ist schon mal toll, sehr übersichtlich. Ich stelle wieder fest, dass mir das Line-Up in diesem Jahr viel besser gefällt als im letzten, aber wie würden meine Kollegen sagen? Ich bin ja auch schon alt. Egal, das wird fein, Tickets sollte man sich aber zügig sichern, das Festival wird sicher wieder und in diesem Jahr wahrscheinlich noch früher ausverkauft sein. Ich habe es euch gesagt, nachher heulen bringt nix. Hier gibt es Karten: SBOA Shop.

Hier nochmal das komplette Billing: 3 INCHES OF BLOOD, ABBIE FALLS, AGNOSTIC FRONT, ALLT, ANGELMAKER, ANGELUS APATRIDA, ANNISOKAY, APRIL ART, ARCTIS, ASP, AUGUST BURNS RED, AVRALIZE, BAEST, BENIGHTED, BETWEEN THE BURIED AND ME, BLIND GUARDIAN, BORKNAGAR, CHARLOTTE WESSELS, COLDRAIN, COUNTERPARTS, CRYSTAL LAKE, CULT OF LUNA, DESTINITY, DESTRUCTION, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DOMINUM, DONOTS, DOWNSET, ELVENKING, ENSIFERUM, EVIL INVADERS, FIDDLER’S GREEN, FIT FOR A KING, GAEREA, GOJIRA, GUTALAX, HÄMATOM, HAMMER KING, HANABIE., HARAKIRI FOR THE SKY, HEAVYSAURUS, HELLRIPPER, HIRAES, IMPERIAL TRIUMPHANT, IN EXTREMO, IOTUNN, KANONENFIEBER, KISSIN’ DYNAMITE, KUBLAI KHAN TX, KUPFERGOLD, LANDMVRKS, LEAGUE OF DISTORTION, LIK, MACHINE HEAD, MASTER, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, NON EST DEUS, NYTT LAND, OBITUARY, PRIMORDIAL, RIVERS OF NIHIL, ROYAL REPUBLIC, SAXON, SCHATTENMANN, SEPTICFLESH, SLOPE, SÓLSTAFIR, STATIC-X, STESY, SUFFOCATION, TARJA & MARKO HIETALA, THE HALO EFFECT, THROWN, TURBOBIER, UNLEASHED, WARBRINGER, WARDRUNA, WARMEN, WIND ROSE, WITHIN TEMPTATION.

Quelle: SBOA Redakteur: Frank Jaeger Tags: sboa 2025 summer breeze 2025 agnostic front annisokay asp blind guardian borknagar destruction dimmu borgir gojira in extremo kissin dynamite machine head master obituary primordial saxon suffocation unleashed within temptation