TROLLWAR: Neuer Clip

Die Sympho-Death-Formation TROLLWAR aus Kanada hat einen Audioclip von 'Bane Of The Underworld' veröffentlicht. Die Nummer gehört zur für den 15. November angekündigten EP "Tales From The Frozen Wastes".







https://www.youtube.com/watch?v=TGKXUH9F-3Q

